Ludwigshafen – Angelika Milster gab Konzerte in Ludwigshafen und Speyer

Ludwigshafen / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend präsentierte die Sängerin Angelika Milster in der Friedenskirche in Ludwigshafen ihr Konzert “Wintermomente 2024”. Angelika Milster wurde von Pianist Harald Lierhammer begleitet.

Angelika Milster ist eine vielseitige deutsche Künstlerin, die sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin bekannt ist. Sie feierte ihren großen Durchbruch 1983 in der Rolle der Grizabella im Musical “Cats” und überzeugt seither auf nationalen und internationalen Bühnen in Genres wie Revue, Musical und klassischem Theater. Auch in Fernsehsendungen und -serien war sie zu sehen und hatte sogar ihre eigene Show „Mein Musicalhaus“.



In den 90er Jahren wandte sie sich zudem einer Schlagerkarriere zu, veröffentlichte mehrere Alben und trat in Musiksendungen auf. Angelika Milster präsentiert ein breites musikalisches Spektrum von klassischen bis modernen Stücken und erweiterte es Anfang 2002 um geistliche Lieder bei Kirchenkonzerten.

Die 72-Jährige spielte auch Hauptrollen in Musicals wie “Mozart!”. Mit ihrer langjährigen Karriere und Vielseitigkeit hat sich Angelika Milster als eine der einflussreichsten Personen in der deutschen Show- und Musikbranche etabliert.

Nach dem Konzert erfüllte Angelika Milster Autogrammwünsche und stand auch für Fotos zur Verfügung. Am Samstagabend gab Angelika Milster auch noch ein Konzert in der Gedächtniskirche in Speyer. Weitere Informationen über Angelika Milster gibt es unter www.angelikamilster.com

Text und Fotos von Michael Sonnick

Foto 1: Angelika Milster beim Konzert in der Friedenskirche in Ludwigshafen (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Angelika Milster wurde von Pianist Harald Lierhammer begleitet (Foto Michael Sonnick)

