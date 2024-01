POL-PDLU: Speyer – Pedelecdiebstahl aus Keller

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

Im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 14:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec der Marke KTM im Wert von 2000 aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hetzelstraße. Anhaltspunkte, wie die Täter ins Gebäudeinnere gelangten liegen nicht vor.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de