Ludwigshafen – Kanalbauarbeiten in der Lachnerstraße beginnen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Lachnerstraße wird ab Montag, 27. November 2023, der Kanal erneuert. Während der kompletten Bauzeit bis voraussichtlich Ende Februar 2024 bleibt die Lachnerstraße für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern gesperrt, die Zufahrt für Anlieger*innen bleibt während der Bauarbeiten frei. Während der Kanal arbeiten ist das Parken in der Lachnerstraße nicht möglich. Die Kanäle werden in offener Bauweise erneuert. Der erste Kanalbauabschnitt verläuft von der Kreuzung der Bayernstraße in die Lachnerstraße bis dort zur Hausnummer 1. Der zweite Abschnitt von der Hausnummer 1 bis zu Kreuzung Koschatstraße. Es werden der Hauptkanal sowie alle Kanalhausanschlusskanäle und Sinkkastenleitungen erneuert. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), bemüht sich, die Belästigungen so gering wie möglich zu halten. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, steht beim WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Yasemin Schmitt-Souid, Telefon:504-6825, als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Quelle: Stadt Lu