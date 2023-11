Mannheim – Betrunkener Autofahrer verursacht mehr als 10.000 Euro Sachschaden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr verursachte ein betrunkener Autofahrer in der Rudolf-Diese-Straße einen Verkehrsunfall mit mehr als 10.000 Euro Sachschaden. Der 42-Jährige war mit 1,8 Promille Alkohol im Blut in einem Fiat auf dem Weg zu einem Firmengelände, als er die Einfahrt einer anderen Firma mit der seinen verwechselte. Hier kollidierte er mit einem Rolltor und verursachte den Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auf dem richtigen Firmengelände angelangt bat er schließlich zwei Zeugen des Unfalls darum, eine Polizeistreife zu verständigen, welche den Mann zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle nahmen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

