Südliche Weinstraße – Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße lädt für den 3. Dezember zum tierischen Wildadvent ein

Südliche Weinstraße / Silz / Metropolregion Rhein-Neckar. Der erste Advent rückt immer näher – und mit ihm der tierische Advent im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße bei Silz. Am Sonntag, 3. Dezember, ab 16 Uhr wird das Parkteam gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern die Tannenbäume, die auf der Parkwiese aufgestellt werden, mit Leckereien für die Tiere schmücken. Natürlich dürfen sich auch die Menschen über Köstliches freuen: Es gibt Glühwein, Punsch und Waffeln und Herzhaftes in der Gaststätte.

Bei Einbruch der Dunkelheit erleben die Kinder und Erwachsenen den Park bei einer Fackelwanderung zur Ponywiese von einer besonderen Seite. Dort, auf der Wiese, wartet auf die Besucherinnen und Besucher dann eine schöne Adventsgeschichte. Natürlich kann auch das an den Bäumen knabbernde Damwild beobachtet werden.

Öffnungszeiten

Der Wild- und Wanderpark hat von November bis Februar mittwochs bis sonntags ab 10 Uhr geöffnet. Auch in den Weihnachtsferien inklusive dem zweiten Weihnachtstag am 26. Dezember und dem 1. Januar ist geöffnet. Am 24. und 25. Dezember ist der Park geschlossen.

Bildunterschrift: Gemeinsam werden am ersten Advent die Bäume im Wild- und Wanderpark bei Silz wieder mit Leckereien für die Tiere geschmückt. Foto: WWP Silz