Hettenleidelheim – Junge wird von Auto frontal angefahren

Polizei Grünstadt / Hettenleidelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Schock am Montagabend in Hettenleidelheim: Ein siebenjähriger Junge rennt aus der Hofeinfahrt und wird von einem Autofahrer frontal erwischt. Mehrere Kinder aus der gleichen Nachbarschaft spielten zusammen als plötzlich der Siebenjährige auf die Hauptstraße rannte. Der Rettungshubschrauber brachte das am Kopf verletzte Kind in ein Krankenhaus. Nach erster ärztlicher Einschätzung wird der Junge den Unfall gut überstehen. Der 55-jährige Autofahrer aus Wattenheim erlitt einen Schock. Glücklicherweise reagierte der Fahrer prompt, sodass das Fahrzeug schnell zum Stillstand kam. Die Ortsdurchfahrt blieb für etwa eine Stunde lang voll gesperrt.

