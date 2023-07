Tiefenthal – Fehler beim Abbiegen führt zum Zusammenstoß

Tiefenthal/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (05.07.23) gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der L 453 zwischen Tiefenthal und Hettenleidelheim ein Verkehrsunfall. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Pkw befuhr die Landstraße in Richtung Hettenleidelheim und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer ihm entgegenfahrenden 33 Jahre alten Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision, aufgrund derer an beiden Fahrzeugen die Frontairbags auslösten. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Gesamtschaden beträgt ca. 18.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Straßenmeisterei Grünstadt zum Einsatz.

