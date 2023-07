Rhein-Pfalz-Kreis – Sommerseminar: Aquarellmalerei in der Altrheinlandschaft

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Sommerseminar der vhs „Aquarellmalerei in der Altrheinlandschaft“ in Bobenheim-Roxheim können die Teilnehmenden ab Montag, 7. August, die Natur der Altrheinlandschaft genießen und mit eigener Kreativität verbinden. Ziele des Kurses mit dem erfahrenen Dozenten Günter Tritschler ist das Erlernen der verschiedenen Aquarelltechniken und die Vermittlung der theoretischen Grundlagen der Landschaftsmalerei. Das Heimatmuseum Bobenheim-Roxheim fungiert als Treffpunkt; gemalt wird im Freiland. Das Seminar findet ab 7. August an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt, jeweils von 9:30 – 12:30 Uhr. Die Kursgebühr liegt bei 45 € ab 8 Teilnehmern und bei 6-7 Teilnehmern bei 66 €. Die Kursnummer lautet H207264B01.

Anmeldung online unter https://www.vhs-rpk.de/ oder schriftlich oder per E-Mail bei der Außenstelle Bobenheim-Roxheim. Ansprechpartnerin ist Elke Rohn, Telefon: 06239 9391115, E-Mail: elek.rohn@bobenheim-roxheim.de

