Mannheim – 15-Jähriger nicht mehr vermisst – Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung – Nachtrag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Preis für Schauspielkunst des Festivals des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein (23. August bis 10. September 2023) geht in diesem Jahr an den Schauspieler Axel Milberg, der schon sehr oft mit Filmen auf der Parkinsel zu sehen war. In diesem Jahr ist er sogar mit gleich drei Produktionen vertreten: ... Mehr lesen »