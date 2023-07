Wald-Michelbach – Autoaufbruch auf dem Parkplatz an der Sommerrodelbahn

Wald-Michelbach / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Montagnachmittag (03.07.) wurde der Parkplatz an der Sommerrodelbahn in Kreidach zum Schauplatz eines Diebstahls. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten blauen Mercedes und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Digitalkamera sowie sonstiges Foto- und Filmzubehör.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060.

