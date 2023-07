Ludwigshafen – Einbruch in Baustelle

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Nachdem bereits in der Nacht zum Samstag in eine Baustelle in der Wollstraße eingedrungen wurde (https://s.rlp.de/Dutof), gelang es Unbekannten zwischen dem 01.07.2023 (10 Uhr) und dem 03.07.2023 (07:15 Uhr) erneut, sich Zutritt zum Baugelände zu verschaffen. Sie gingen abermals mehrere Fahrzeuge an und konnten Arbeitsgeräte stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Sie haben zur fraglichen Zeit in der Wollstraße oder in deren Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.