Ludwigshafen – Bei Wohnungseinbruch Bargeld und Dokumente gestohlen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Montag (03.07.2023), zwischen 08:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Kanalstraße gewaltsam eingebrochen. Aus dem Innern der Wohnung wurden Bargeld sowie Dokumente gestohlen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 700 Euro geschätzt.

Sie haben den Einbruch oder etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .