Landau / Germersheim / Weingarten / Lingenfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag, 30.6 auf Samstag 01.07.2023, wurde um ca. 3:00 Uhr, auf einem Feldweg in der Nähe von Weingarten in der Pfalz ein 17jähriger mit einem Messer tot gestochen. Nach derzeitigem Erkenntnissstand der Polizei, ... Mehr lesen »