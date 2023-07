1. NACHTRAG – Auto überschlägt sich auf B36 bei Rheinau – Ursache vermutlich überhöhte Geschwindigkeit – Totalschaden am Auto – Insassen unverletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den letzten Tagen wurden in ganz Mannheim Plakate von Thorsten Riehle beschädigt und Aufkleber, sogenannte Störer, runtergerissen oder gar ganz entfernt. „Plakatvandalismus ist leider ein immer wiederkehrendes Thema in Wahlkämpfen.”, äußert sich der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei entsetzt über den zunehmenden Vandalismus: „Wir kennen das aus den vergangenen Wahlkämpfen, aber ... Mehr lesen »