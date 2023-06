Mannheim -VIDEO NACHTRAG – Unfall zwischen Straßenbahn und Reisebus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Verkehrsunfallaufnahme ist beendet, die Bergung der Straßenbahn ist abgeschlossen. Die Straßensperrungen an der Unfallörtlichkeit konnten um 22.00 Uhr aufgehoben werden.

Bei dem Unfallgeschehen wurden 7 Personen leicht verletzt (Prellungen) und vorsorglich in angrenzende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden an der Straßenbahn beläuft sich auf ca. 150.000 Euro, beim Reisebus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Zudem wurde durch den Unfall eine Lichtzeichenanlage in Mitleidenschaft gezogen (Schaden 1.000 Euro)

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim