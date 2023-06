Edingen-Neckarhausen -AKTUELL Stromausfall – Netzbetreiber arbeitet an Störungsbeseitigung

Edingen-Neckarhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In verschiedenen Gemeindeteilen ist heute der Strom ausgefallen.

Die Störungsmelder der Netze BW, die Netzbetreiber in Edingen-Neckarhausen ist, haben um 11.41 Uhr reagiert und den Fehler gemeldet.

Das Service-Team arbeitet aktuell vor Ort an der Beseitigung der Fehlerursache.

Ursächlich für den Stromausfall dürfte ein Trafo-Brand in der Neckarstraße sein.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind ebenfalls im Einsatz.

