Hockenheim – Der Juli in der Stadtbibliothek

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im Juli finden wieder viele Veranstaltungen für Lesefans und Filmliebhaber statt.

Bilderbuchkino

Am Samstag, den 01. Juli 2023, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuchkino „Ein Garten für alle“: „In Mikas Kinder- garten ist morgen Mitbringtag. Doch Mika hat noch gar keine Idee, was er mitnehmen und vorstellen soll. Das bereitet ihm so große Sorgen, dass er gar nicht so richtig einschlafen kann. Zum Glück trifft er im Traum den reimenden Sorgentiger!“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Kamishibai

Am Samstag, den 08. Juli 2023, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Kamishibai „Urmel schlüpft aus dem Ei“ vor: „Am Strand der schönen Insel Titiwu wird ein Eisberg angeschwemmt. Und in dem Eisberg steckt ein Ei. Professor Habakuk Tibatong und seine sprechenden Tiere brüten es aus und heraus schlüpft – das Urmel!“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Überraschungskino für Kinder

Am Mittwoch, den 12. Juli 2023 findet das monatliche Überraschungskino für Kinder ab sechs Jahren statt. Der Film beginnt um 16:00 Uhr, der Ein- lass erfolgt ab 15:45 Uhr. Die kostenlosen Kinokarten können ab zwei Wochen zuvor bis einen Tag vor Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Kinder unter zehn Jahren benötigen eine Begleitperson.

Zehntscheunenkino

Am Donnerstag, den 20. Juli 2023 findet das Zehntscheunenkino für Erwachsene statt. Gäste dürfen hier einen Überraschungsfilm mit Popcorn und Getränken genießen. Los geht es um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18:30 Uhr. Sollte der Termin nicht wahrgenommen werden, bittet die Stadtbibliothek um eine kurze Rückmeldung, um die Plätze neu vergeben zu können.

Vorlesen in der Stadtbibliothek

Am Samstag, den 22. Juli, um 10:30 Uhr lesen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuch „Holgers Haus“ vor: „Der Fuchs Holger ist wütend auf seinen Freund Stein. Immer macht der Tollpatsch im ganzen Haus nur Lärm und Unordnung! Da kommt Holger eine Idee: Was, wenn er hier ganz allein wohnen würde? Er hätte endlich Ruhe und könnte alles so machen, wie er es möchte. Holger packt die Gelegenheit beim Schopf, hievt das Haus auf seinen Fahrradanhänger und radelt los.“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.