Speyer – Kran in der Roßmarktstraße: Dauerhafte Vollsperrung unnötig?

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Bekanntermaßen sperrte die Stadtverwaltung jeglichen Durchgang der Roßmarktstraße aufgrund des dort aufgestellten Krans. „Unseren Beobachtungen nach schwenkt dieser täglich in etwa 30 Minuten lang. An Wochenenden gar nicht. Dann aber 24/7 den Anwohnern und Kunden der dort ansässigen Unternehmen massive Umwege zuzumuten, steht in keinem Verhältnis“, kritisiert Simone Kloos, stellvertretende Vorsitzende der CDU Speyer. „Wenn wir die regionale Wirtschaft fördern wollen, dann dürfen wir ihr nicht unnötige Steine in den Weg legen. Wir erwarten, dass sich die Stadtverwaltung hier bürgernah nah zeigt und gemeinsam mit dem Einzelhandel in dieser schwierigen Situation eine pragmatische Lösung sucht.“

Bildnachweis: CDU Speyer