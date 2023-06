Eberbach – Straßenbeleuchtung bis Ende der Woche umgestellt – Umprogrammierung der Software hat sich als sehr schwierig gestaltet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmittag, 23.06.2023, erhielt eine 60-Jährige von einem Anrufer mit ausländischer Telefonnummer und schlechtem Deutsch eine Gewinnbenachrichtigung über 39.000 Euro. Der Gewinn solle durch einen Mittelsmann am Montag, den 26.06.2023, zwischen 9 und 11 Uhr an sie ausgehändigt werden. Hierfür würde jedoch eine Gebühr in Höhe von 900 Euro fällig werden, die vor ... Mehr lesen »