Liedolsheim – Kartfahrer Moritz Fischer aus Eich holt sich den Tagessieg

Liedolsheim/Landkreis Karlsruhe/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Kartfahrer Moritz Fischer aus Eich in Rheinhessen hat sich beim Lauf in der Meisterschaft vom Westdeutschen ADAC Kart Cup (WAKC) den Tagessieg auf der 1.060 Meter langen Kartbahn in Liedolsheim (Landkreis Karlsruhe) geholt. Bereits mit dem Qualifying am Sonntagmorgen schaffte sich Moritz Fischer mit dem vierten Startplatz eine gute Ausgangsposition für die nachfolgenden Rennen in der Klasse X30 Junioren. Im ersten Wertungslauf konnte sich der 13-jährige Schüler vom G8-Gymnasium in Nackenheim von Anfang an behaupten und setzte sich schnell an die Spitze des Feldes. Bis zu einem Unfall und der damit verbundenen Slow-Phase hatte Moritz Fischer, der Förderpilot vom ADAC Mittelrhein ist, bereits einen beachtlichen Vorsprung rausgefahren. Dieser neutralisierte sich jedoch und so musste er sich beim Re-Start erneut behaupten. Nach 15 gefahrenen Runden sicherte sich Moritz Fischer souverän den Sieg im ersten Rennen.



Vom 1. Startplatz aus ins zweite Rennen gestartet, gelang es Moritz Fischer sich erneut vom übrigen Feld abzusetzen. Gegen Rennende büßte er jedoch etwas Performance ein und lieferte sich in den letzten Rennrunden mit seinem Teamkollegen einen harten und fairen Schlagabtausch mit mehreren Positionswechseln. In der letzten Runde musste er sich dann mit lediglich 0,07 Sekunden Abstand mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Mit einem Rennsieg und einem zweiten Platz wurde Moritz Fischer Tagessieger beim Westdeutschen ADAC Kart Cup (WAKC) in Liedolsheim. „Wir ziehen ein durchweg positives Fazit und der Trend der letzten Wochen setzt sich fort. Das ganze Team macht einen tollen Job. Vielen Dank an die Familie Wangard von RMW Motorsport und an meinen Vater für die hervorragende Zusammenarbeit“, sagte der 13-jährige nach der Siegerehrung. Weitere Informationen über Moritz Fischer gibt es unter www.moritz-fischer.eu.

