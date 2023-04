Mannheim – NACHTRAG – Motorradfahrer bei Unfall auf der #A656 glücklicherweise nur leicht verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 14.04.2023 gegen 18.15 Uhr kam es auf der B 38 a, Ausfahrt zur BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim-Mitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Lkw-Fahrer. Der Motorradfahrer missachtete die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des Lkw-Fahrers. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad verlor und in der Folge zu Boden stürzte. Der Fahrer wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Hier wurde festgestellt, dass er sich bei dem Sturzgeschehen lediglich leichtere Verletzungen in Form von Prellungen und Hautabschürfungen zuzog. An dem Motorrad enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, am Lkw in Höhe von 1500 Euro. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.