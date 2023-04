Im Halbfinale vom DFB-Pokal haben Freiburg und Stuttgart Heimspiele

Frankfurt. Bei der Auslosung vom Halbfinale des DFB-Pokal wurden folgende zwei Begegnungen in der ARD-Sportschau gezogen. Der VfB Stuttgart spielt zu Hause in der Mercedes-Benz-Arena gegen Eintracht Frankfurt und die zweite Partie ist die letztjährige Endspielpaarung zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Im Vorjahr hatte RB Leipzig das DFB-Pokal-Endspiel mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen die Freiburger gewonnen. Der SC Freiburg hatte im Viertelfinale überraschend beim Rekord-Pokalsieger FC Bayern München einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert. Die zwei Halbfinalpartien finden am 2. und 3. Mai statt, die genauen Ansetzungen der Paarungen stehen noch nicht fest. Das DFB-Pokalendspiel wird dann am Samstag 3. Juni 2023 traditionell im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Weitere Informationen über den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gibt es unter www.DFB.de.

Text Michael Sonnick

