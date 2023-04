Mannheim – Die Rhein-Neckar Löwen verlieren zum vierten Mal in Folge

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar Löwen haben auch das Heimspiel gegen den VfL Gummersbach mit 37:42 Toren verloren und damit die vierte Niederlage in Folge kassiert. Nach schlechter erster Halbzeit vor 11.534 Zuschauern in der SAP Arena in Mannheim lagen die Löwen bereits zur Halbzeit mit sechs Toren (18:24) zurück. Die Löwen zeigten in der zweiten Hälfte eine Aufholjagd und kamen bis auf ein Tor (34:35) heran, doch am Ende setzten sich die Gäste aus Gummersbach durch. Beste Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen waren Rechtsaußen Patrick Groetzki mit acht Toren vor Uwe Gensheimer mit sechs Treffern, davon zwei Siebenmeter.

Sehr spannend bleibt das Titelrennen um die Meisterschaft in der 1. Handball-Bundesliga, vier Mannschaften sind nur durch zwei Zähler getrennt. Tabellenführer bleibt der Rekordmeister THW Kiel mit 41:9 Punkten vor dem SC Magdeburg mit 41:11 Zählern. Dahinter sind die Füchse Berlin mit 41:9 dritter vor der SG Flensburg-Handewitt mit 39:11 Punkten. Die Rhein-Neckar Löwen sind mit 37:15 Zählern Tabellenfünfter. Das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und dem Titelverteidiger SC Magdeburg endete heute 34:34-Unentschieden, zur Halbzeit stand es 18:21.

Das nächste Bundesliga-Heimspiel von den Rhein-Neckar Löwen findet erst am Mittwoch, 3. Mai um 19.05 Uhr, gegen den Rekordmeister und derzeitigen Tabellenführer THW Kiel in der Mannheimer SAP Arena statt.

Zuvor bestreiten die Rhein-Neckar Löwen das DHB-Pokalhalbfinale beim Final-Four in Köln am Samstag, 15. April um 16.10 Uhr, gegen die SG Flensburg-Handewitt. Weitere Informationen über die Rhein-Neckar Löwen gibt es unter www.rhein-neckar-loewen.de.

Text Michael Sonnick

