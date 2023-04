Ludwigshafen – Busfahrer bedroht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 05.04.2023, gegen 20:30 Uhr, sei ein Busfahrer von einem bislang unbekannten Autofahrer bedroht worden. Der Busfahrer gab an, von dem Autofahrer an der Bushaltestelle “Dammbruchstraße” zunächst überholt und dann ausgebremst worden zu sein. Der Fahrer sei aus seinem Auto gestiegen, habe mehrfach gegen die Bustür geschlagen und sich bedrohlich verhalten. Danach sei der Unbekannte weitergefahren und habe an der nächsten Haltestelle gewartet. Diese habe der Busfahrer aus Angst vor einer weiteren Konfrontation übersprungen.

Den Unbekannten beschrieb der Busfahrer wie folgt: Etwa 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, normale Statur, dunkle kurze Haare und dunkle Kleidung.

Sie haben den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .