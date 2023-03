Mehrere Kontrollstellen im Dienstgebiet der Polizei Frankenthal

Frankenthal / Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Im Laufe des gestrigen Donnerstages, den 30.03.2023, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal mehrere Kontrollstellen eingerichtet. Zum einen in Bobenheim-Roxheim im Raiffeisenring aufgrund eines Bürgeranliegens, da dort Verkehrsteilnehmer entgegen der Einbahnstraßenregelung im Baustellenbereich fahren würden. Es wurden keine Verstöße festgestellt. An der Örtlichkeit sind in naher Zukunft weitere Kontrollen angedacht. Zum anderen wurden zwei weitere Kontrollstellen für allgemeine Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Bei diesen konnten bei knapp 50 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 12 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Zudem wurden 11 sogenannte Mängelberichte ausgestellt, bei welchem behobene Mängel am Fahrzeug, an der Ausstattung oder nicht mitgeführte Dokumente vorgezeigt werden müssen.