Bei Kontrollen der Polizei Speyer am Donnerstag, drei gestohlene Räder entdeckt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 13:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrradverkehr in der Spaldinger und in der Wormser Landstraße im Hinblick auf die Nutzung des vorgeschriebenen, rechten Radwegs, auf Anhaltspunkte für Diebstahl, sowie auf den verkehrssicheren Zustand der Fahrräder. Hierbei kontrollierten die Beamten insgesamt 27 Fahrräder und stellten drei Fahrräder sicher, bei denen Anhaltspunkte für deren Diebstahl vorlagen. Bei erfolgreicher Zuordnung geben die Beamten diese an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurück. Die Zuordnung dauert an.

Zwischen 17 Uhr und 17:45 Uhr kontrollierten die Beamten bei einer Kontrollstelle in der Auestraße zwölf Fahrzeuge und ahndeten hierbei fünf Gurtverstöße, zwei unerlaubte Benutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie zwei nicht mitgeführte Warnwesten.