Ludwigshafen – PKW kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Straßenbahnfahrer kam es am Donnerstagmorgen, 30.03.2023 gegen 8 Uhr, im Ostring. Der 66-jährige PKW-Fahrer kollidierte mit der anfahrenden Straßenbahn, als er verbotswidrig auf einer Busspur und trotz Haltezeichen abbog. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von 1500 Euro. Eine 51-jährige Insassin der Bahn verletze sich durch den Unfall leicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail