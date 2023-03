Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Ludwigshafen z.B. in 25 Minuten, nach Mainz in 1:09 Stunden, nach Frankfurt in 1:44 Stunden und nach Koblenz in 2:06 Stunden „Die Kreisverwaltung plant die im Folgenden beschriebenen Reiseketten natürlich nicht erst ab dem Bahnhof Germersheim. Wir achten generell darauf, dass auch gute Zubringerverkehre z. B. ab Wörth, Leimersheim, Hördt ... Mehr lesen »