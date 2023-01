Manheim – Balkonbrand im Stadtteil Schönau

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, kam es aus bislang unbekannten Gründen in Mannheim Schönau in der Ballonstraße zu einem Balkonbrand. Durch das Feuer sprang die am Balkon befindliche Scheibe der im EG gelegenen Wohnung. Das Feuer und der Rauch zogen hierdurch in die Wohnung, welche aufgrund dessen nun unbewohnbar ist. Ebenso wurden der Balkon und die Balkontür einer darüber liegenden Wohnung durch die Rauchentwicklung leicht in Mitleidenschaft gezogen. Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt, diese hatten das Gebäude bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bereits verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Gebäudeschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Mannheim Sandhofen aufgenommen