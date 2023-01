Rhein-Pfalz-Kreis – DLRG samelt die Weihnachtsbäume in Neuhofen

Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

DLRG sammelt Weihnachtsbäume in Neuhofen

Unter dem Motto „Her mit dem Weihnachtsbäumchen – alles nadelige zu uns“ starten die Lebensretter aus Neuhofen am 14. Januar 2023 die Sammelaktion in Neuhofen

So wie „alle Jahre wieder“ bieten die Lebensretter der DLRG Ortsgruppe Neuhofen auch dieses Jahr den Haushalten in Neuhofen den besonders nadeligen Service an. Die großen und kleinen Wasserretter strömen am 14.01. ab 09.30 Uhr in Neuhofen aus und sammeln alles was Nadeln hat(te) ein. Bitte die Bäume ohne Baumschmuck bis 09.00 Uhr an der Sraße bereitlegen. Die Lebensretter freuen sich auch über Spenden für die Sammelaktion. Spenden können die Bürger auf das Spendenkonto unter IBAN DE76 5455 0010 0001 0004 54 oder per Paypal an spende@neuhofen.dlrg.de.



DLRG Neuhofen