Germersheim – Betrugsversuche über WhatsApp

Heidelberg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Das Kundenzentrum der Stadtwerke Heidelberg hat am Montag, den 31. Oktober und am Dienstag, den 1. November geschlossen. Auch die telefonische Hotline wird an beiden Tagen nicht besetzt sein. Der ENERGIEladen in der Altstadt ist wie gewohnt am Montag von … »