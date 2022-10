Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit nunmehr einem Monat präsentiert das Museum der Stadt Worms im Andreasstift die Sonderausstellung „Spiel um die Macht. Von Canossa nach Worms“. Eine Graphic Novel, ein Escape Game und eindrucksvolle Leihgaben beleuchten hier die unterschiedlichen Facetten des Investiturstreits. Abgerundet wird die Ausstellung durch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm: Spannende Führungen und Vorträge bieten exklusive Einblicke und Zugänge zum Wormser Konkordat. Besucher haben die Möglichkeit zwischen Öffentlichen Führungen, Kostüm-, und Kuratoren Führung zu wählen. Bei seinen Kostümführungen nimmt Kulturvermittler Ibrahim Karabed die Teilnehmenden auf eine anschauliche Reise durch die Geschehnisse und trifft dabei auf verschiedene Zeitgenossen und Akteure des Investiturstreits. Termine: 4. und 18.11. jeweils um 17:30 Uhr. Kosten: 6 Euro zuzüglich Eintritt. Der wissenschaftliche Leiter des Museums der Stadt Worms im Andreasstift, Dr. Olaf Mückain, bietet bei einer Kuratoren Führung am 24.11. um 17.30 Uhr interessierten Besuchern exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Sonderausstellung. Kosten: 6 Euro zuzüglich Eintritt. Wormser Gästeführer teilen bei den Öffentlichen Führungen sowohl ihr Fach- und Hintergrundwissen mit interessierten Besuchern und geben dabei auch die ein oder andere Anekdote zum Besten. Termine: 1.11., 5.11.,6.11., 12.11., 13.11.,1 9.11., 20.11., 26.11., 27.11. Uhrzeiten sind der Tabelle zu entnehmen. Kosten: 4 Euro zuzüglich Eintritt. Maximilian Krüger (M.A.) von der Universität Innsbruck beleuchtet in seinem Vortrag „Agnes von Waiblingen: Salierin, Stauferin, Babenbergerin“ die Rolle der Kaisertochter. Am 11. November um 18 Uhr nimmt der Vortrag die Lebensgeschichte der Stammmutter der staufischen Kaiser und babenbergischen Herzöge in den Blick. Der Eintritt ist frei.

Tickets für den Vortrag sowie alle Führungen gibt es an der Museumskasse und unter www.museum-andreasstift-tickets.de.

Terminübersicht November

1.11. 11:30 Uhr Öffentliche Führung

4.11. 17:30Uhr Kostümführung

5.11. 15:30 Uhr Öffentliche Führung

6.11. 11:30 Uhr Öffentliche Führung

11.11. 18:00 Uhr Agnes von Waiblingen Salierin, Stauferin, Babenbergerin Vortrag von Maximilian Krüger M.A.

12.11. 15:30 Uhr Öffentliche Führung

13.11. 11:30 Uhr Öffentliche Führung

18.11. 17:30 Uhr Kostümführung

19.11. 15:30 Uhr Öffentliche Führung

20.11. 11:30 Uhr Öffentliche Führung

24.11. 17:30 Uhr Kuratorenführung

26.11. 15:30 Uhr Öffentliche Führung

27.11. 11:30 Uhr Öffentliche Führung