Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern feiert nach Doppelpack von Boyd Auswärtssieg in Rostock

Rostock/Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat nach sieben sieglosen Begegnungen das Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock mit 2:0 (Halbzeit 0:0) gewonnen. Vor 25.000 Zuschauern im Ostseestadion musste FCK-Trainer Dirk Schuster auf Abwehrspieler Kevin Kraus verzichten, der sich beim Abschlusstraining den Fuß verdrehte. In der ersten Hälfte hatte der FCK durch Kenny Prince Redondo eine Doppelchance, die vom Rostocker-Torwart Markus Kolke abgewehrt wurde.

In der zweiten Halbzeit brachte Terrence Boyd den 1. FC Kaiserslautern nach einer Freistoßflanke von Philipp Klement in der 67. Minute mit einem Kopfball mit 1:0 in Führung. Acht Minuten vor Spielende (82.) setzte sich Boyd im Laufduell durch und verwandelte mit einem Flachschuss ins linke untere Eck zum 2:0-Auswärtssieg für den FCK. Für Torjäger Boyd war dies bereits der 7. Saisontreffer.

Das FCK-Team mit Trainer Dirk Schuster liegt nach dem 13. Spieltag mit nun mit 19 Punkten auf dem vorläufig siebten Tabellenplatz. Der Spitzenreiter in der 2. Bundesliga der SV Darmstadt 98 spielte zu Hause gegen den FC St. Pauli 1:1-Unentschieden.

Das nächste Heimspiel in der 2. Liga bestreitet der 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 29. Oktober um 13 Uhr, zu Hause im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Nürnberg. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Statistik:

F.C. Hansa Rostock – 1. FC Kaiserslautern 0:2 (0:0)

Hansa: Kolke – Ananou, van Drongelen, Meißner (82. Strauß), Schumacher – Rhein (64. Thill), Dressel – Pröger (78. Munsy), Duljevic (64. Lee), Fröling (64. Schröter) – Hinterseer

FCK: Luthe – Durm, Bormuth, Tomiak, Zuck – Niehues, Ritter (83. Ciftci) – Zimmer (75. Hercher), Klement (75. Wunderlich), Redondo (83. Hanslik) – Boyd (89. Lobinger)

Tore: 0:1 Terrence Boyd (67.), 0:2 Boyd (82.)

Gelbe Karten: Schumacher, Hinterseer / Tomiak, Klement

Zuschauer: 25.000

Foto: Kenny Prince Redondo vom FCK scheiterte in der ersten Hälfte mit einer Doppelchance am Gästetorwart (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick

