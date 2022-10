Mannheim – MVV startet Testbetrieb der Fontänenanlage am Wasserturm

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Wasserbecken abgeschlossen – Testläufe vom 19. Oktober für voraussichtlich eine Woche – Pünktlich zur Bundesgartenschau 2023 sprudeln die Fontänen wieder wie gewohnt

Im Herbst 2021 hat das Mannheimer Energieunternehmen MVV im Auftrag der Stadt Mannheim damit begonnen, das Kaskadenbecken und die Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm zu sanieren. Die Maßnahme konnte jetzt planmäßig abgeschlossen werden. Vor Beginn der kalten Jahreszeit testen die MVV-Mitarbeiter die generalsanierte Anlage, um festzustellen, ob die Jugendstil-Anlage inklusive der Düsen und Farbstrahler nach dem Wiedereinbau einwandfrei funktioniert. So bleibt genug Zeit, bis zum Start der Bundesgartenschau am 14. April 2023 gegebenenfalls noch Nacharbeiten an der Installation vornehmen zu können.

Für den Testbetrieb der Fontänenanlage führt MVV ab Mittwoch, 19. Oktober, für voraussichtlich eine Woche, verschiedene Testläufe durch. Nach erfolgreichem Abschluss der Tests wird das

Wasser wieder abgelassen und die Düsen und Strahler werden winterfest verpackt. Das Wasser aus den Brunnen wird für die Bewässerung des neuverlegten Rasens rund um das Fontänenbecken verwendet.

Traditionsgemäß heißt es an Gründonnerstag, 6. April 2023, „Wasser marsch“ für die Wasserspiele am Mannheimer Wasserturm. Pünktlich zu Beginn der Bundesgartenschau in Mannheim wird die

Fontänenanlage wieder Anziehungspunkt für alle Mannheimerinnen und Mannheimer sowie die Besucherinnen und Besucher der Quadratestadt sein.

Die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Fontänenanlage am Mannheimen Wahrzeichen wurde in den vergangenen zwölf Monaten saniert. Das gesamte Rohrleitungsnetz mit einer Länge von 850

Metern wurde ausgetauscht. Dafür musste das runde Fontänenbecken, das mit 1.050 Platten abgedeckt ist, komplett ausgeräumt werden. Anschließend erfolgte die Abdichtung auf dem

Beckenboden. Auch der Beckenrand wurde abgedichtet, indem die gesamte Granit-Einfassung demontiert und die Steine neu versetzt wurden. Der Sandstein wurde ebenfalls überarbeitet, alle Fugen wurden ausgebaut und erneuert. Bearbeitet wurden alle Wasserbecken innerhalb der Grünanlage rund um den Wasserturm mit einer gesamten Beckenfläche von 3.810 Quadratmetern. Einzige Ausnahme ist der Kleeblattbrunnen auf der Stadtseite des Wasserturmes.

Die gesamte Maßnahme fand unter Beachtung des Denkmalschutzes statt und wurde durch ein qualifiziertes Team aus Steinmetzen und Restaurateuren nach Vorgaben der Fachplanung und der Denkmalschutzbehörde umgesetzt. Die Fachplanung erfolgte durch ein Planungsbüro für Baudenkmalpflege und für die Fontänenanlage im Rohrleitungsbau. Die Projektkoordination übernahm die Netzgesellschaft der MVV Energie, MVV-Netze, im Auftrag des zuständigen Fachbereichs Bau- und Immobilienmanagement der Stadt Mannheim.

Quelle Text / Bild – MVV