Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.

Patrick Kunz MdL setzt seine Gespräche mit Mitgliedern der Blaulichtfamilie fort

Der Abgeordnete der FREIEN WÄHLER-Landtagsfraktion Patrick Kunz hat sich auf das Treffen mit dem ersten Kriminalhauptkommissar Kai Giertzsch und seinem Stellvertreter Marco Hinze gefreut. Als gebürtiger Schifferstadter, der es in den Landtag geschafft hat, ist es Kunz ein Anliegen seine Unterstützung auch der PI Schifferstadt anzubieten.

Mit Blick auf die bevorstehende Haushaltsdebatte im Land war ihm wichtig zu klären, wie die Schifferstadter Polizei materiell und personell ausgestattet ist. Handlungsbedarf an der Stelle sieht Giertzsch nicht, zudem ist die Vernetzung mit anderen Dienststellen und Hilfestellung hervorragend. „Es ist gut zu hören, wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen“, so Kunz.

Auf die Frage: „wenn es um die Berufsfelder bei Jugendlichen geht, soll die Polizei unter den TOP 5 sein“, schmunzelte Giertzsch, nach seinem Ermessen trifft das möglicherweise auf Bundesebene zu. In jedem Fall unternimmt auch die PI Schifferstadt einiges im Bereich der Nachwuchsgewinnung und war erst vor kurzem an einer Schule im benachbarten Böhl-Iggelheim zu Besuch. „Schulbesuche finden immer wieder statt“, versichert Giertzsch.

Im Dialog konnten auch Zuständigkeiten zwischen Kreisverwaltung und PI Schifferstadt geklärt werden, insbesondere wenn es um innerörtliche Verkehrsbelange geht. Das war dem Abgeordneten wichtig anzusprechen, gerade wenn Bürger mit Anliegen an ihn herantreten.

Positiv wurde von Kunz aufgenommen, dass trotz hohem Verkehrsaufkommen wenig Unfälle in der Hauptstraße passieren. Bei der Gelegenheit stellte Kunz auch die Arbeit der Quadstaffel 112 vor, die als Hilfsorganisation in Rheinland-Pfalz Unterstützung leistet beispielsweise bei Großveranstaltungen oder der Personensuche.

Die Reise geht weiter… mit großem Interesse wird sich der Abgeordnete in den nächsten Tagen und Wochen mit weiteren Mitgliedern der Blaulichtfamilie treffen.

Foto : (Landtagsabgeordneter Patrick Kunz, Leiter der PI Schifferstadt Kai Giertzsch mit Stellvertreter Marco Hinze)

Text und Foto: Wahlkreisbüro ASK, FS