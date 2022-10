Lambsheim – Körperverletzung

Lambsheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.10.2022, gegen 07.00 Uhr, soll es nach Angaben der Geschädigten, einer 37-jährigen Frau aus Haßloch, am Bahnübergang in der Bahnhofstraße, zu einer Körperverletzung durch ihren Lebensgefährten, einen 29-jährigen Mann aus Lambsheim, gekommen sein. Die Geschädigte wies eine blutende Verletzung am Auge auf, welche durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Da es widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt gibt, sucht die Polizei nach Zeugen der möglichen Tat. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail