Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der ADFC Rhein-Neckar hat die drei aussichtsreichen Kandidat:innen für die Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg am 6. November 2022 zu einem Video-Podcast auf dem Rad eingeladen: Amtsinhaber Eckart Würzner, Theresia Bauer (Bündnis 90 / Die Grünen) und Sören Michelsburg (SPD). Dabei hatten die OB-Kandidat:innen Gelegenheit, ihre Vorstellungen über die Zukunft des Radverkehrs in Heidelberg zu skizzieren. Und sie stellten sich den kritischen Fragen von ADFC-Vorstand Bernhard Pirch-Rieseberg, der sie per Rad begleitete.

Sören Michelsburg über Zukunft des Fahrradverkehrs in Heidelberg | OB-Wahl 22

Sören Michelsburg: https://youtu.be/JgWhPBjQ40U

Quelle ADFC Rhein-Neckar

