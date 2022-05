Speyer – 55-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am 12.05.2022 um 17 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die Industriestraße in Richtung Innenstadt und überholte hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe der Tankstelle überholte der Motorradfahrer den PKW eines 60-Jährigen, der in diesem Moment nach links auf ein Firmengelände abbog. Die Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295 StVO) überfuhr sowohl der Motorradfahrer beim Überholen, als auch der PKW-Fahrer beim Abbiegen, in beiden Fällen verbotswidrig. Der Motorradfahrer versuchte nach links auszuweichen, konnte den Zusammenstoß mit dem PKW des 60-Jährigen aber nicht mehr verhindern. Infolge der Kollision stürzte der 55-Jährige und kugelte sich eine Schulter aus. Er wurde durch den Notarzt und den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca. 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, das Motorrad wurde abgeschleppt. Die polizeilichen Maßnahmen sorgten für temporäre Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs.