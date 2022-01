Ludwigshafen – Eulen-Handballer Hendrik Wagner mit positiven Coronatest

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Pech für den 24-jährigen Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen. Der Eulen-Torjäger wurde am Wochenende für die Handball-Europameisterschaft nachnominiert und jetzt positiv auf das Coronavirus getestet. Da Wagner erst am Sonntag ins Teamhotel in Bratislava gekommen war und seitdem isoliert war, hatte er noch keinen Kontakt zur Mannschaft. Zuvor hatte es bereits bei Rückraumspieler Julius Kühn vom MT Melsungen einen positiven Coronatest gegeben. Ob Handball-Bundestrainer Alfred Gislason einen weiteren Spieler nachnominiert, steht noch nicht fest. Die deutsche Mannschaft hat die ersten beiden Spiele gewonnen und trifft im letzten Vorrundenspiel auf Polen. Das Spiel wird am Dienstag (18.1) um 18 Uhr live im ZDF übertragen.



VIDEOINSERAT

Neujahrsansprache 2022 Landrat Clemens Körner

Die Eulen Ludwigshafen liegen nach 16 Spielen mit 19:13 Punkten auf dem achten Tabellenplatz in der zweiten Handball-Bundesliga. Nach der EM-Pause starten die Eulen Ludwigshafen mit zwei Heimspielen in das Jahr 2022.

Das erste Heimspiel ist am Sonntag, 6. Februar um 16 Uhr, gegen TSV Bayer Dormagen. Das zweite Eulen-Heimspiel in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ist dann am Mittwoch, 9. Februar um 19 Uhr, gegen den ASV Hamm-Westfalen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de und über den Deutschen Handball-Bund (DHB) unter www.DHB.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Bei Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen gab es einen positiven Coronatest bei der Handball-EM (Foto Michael Sonnick)