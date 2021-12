Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in ein Bürokomplex

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 03.12.2021, gegen 00:00 Uhr und dem 06.12.2021, gegen 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Bürokomplex am Rathausplatz einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN