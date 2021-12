Ludwigshafen – Schreider übergibt an Kraut im Ortsbeirat Friesenheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Staffelübergabe im Ortsbeirat Friesenheim: Die SPD-Fraktion hat Eva Kraut einstimmig zu ihrer neuen Sprecherin gewählt – und damit zur Nachfolgerin von Christian Schreider, der nach seinem Bundestagsmandat ins zweite Glied rückte und nun ebenso einstimmig zum Stellvertreter bestimmt wurde. „Nach genau zehn Jahren im Sprecheramt kann ich guten Gewissens übergeben. Wir haben es als Team mit kontinuierlicher Aufbauleistung geschafft, wieder stärkste Fraktion zu werden und viele wichtige Themen in den Ortsbeirat zu bringen“, so Schreider: „Mit Eva Kraut übernimmt nun eine sehr kompetente Kollegin, die vor Ort und in vielen Vereinen verwurzelt ist und die schon bisher wertvolle Beiträge geliefert hat.“ Die bisherige Vize-Sprecherin Kraut betont: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, die ich mit einem bewährten Team angehen kann. Danke an Christian Schreider, dass er mich in zweiter Reihe weiter unterstützt – und auch die Themen direkt mit nach Berlin nehmen kann, die den Menschen konkret unter den Nägeln brennen.“