Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim ist nach Auswärtssieg jetzt Tabellendritter

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SV Waldhof Mannheim hat das Auswärtsspiel am Freitag in der 3. Liga beim MSV Duisburg mit 3:1 (Halbzeit 2:1) gewonnen und sich damit auf den dritten Tabellenplatz verbessert. Marc Schnatterer gelang bereits in der 5. Minute der Führungstreffer für die Waldhöfer. Marcel Costly erhöhte in der 19. Minute auf 2:0 für das SVW-Team von Trainer Patrick Glöckner. Die Duisburger konnten in der 26. Minute durch Aziz Bouhaddouz auf 1:2 verkürzen. Zuvor hatten die Mannheimer Glück, als Moritz Stoppelkamp in der 21. Minute nur die Latte traf. Mit seinem achten Saisontor sorgte der 24-jährige SVW-Stürmer Dominik Martinovic in der 81. Minute für den 3:1-Auswärtssieg und siebten Saisonerfolg.

Tabellenführer in der 3. Liga ist der 1. FC Magdeburg mit 31 Punkten vor dem VfL Osnabrück mit 28 Zählern. Dahinter folgen die punktgleichen SV Waldhof Mannheim und der SV Meppen mit jeweils 27 Zählern.

Das nächste Heimspiel im Carl-Benz-Stadion bestreitet der SV Waldhof Mannheim am Montag, 6. Dezember um 19 Uhr, gegen den SV Wehen Wiesbaden. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick