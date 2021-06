Landau – 84-Jähriger stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 84-jähriger Landauer bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter in der Schlettstadter Straße in Landau am Dienstagmorgen zu. Der Fahrer stürzte nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einer abschüssigen Strecke in der Schlettstadter Straße ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz zog er sich eine Beinverletzung und Verletzungen im Kopfbereich zu. Der 84-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden und wurde dort stationär aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass an dem E-Scooter kein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht war, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde.