Deidesheim – Nach Schäferstündchen Führerschein weg

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATkawasaki-mannheim.de In der Zeit von 09.06.2021, 20.00 Uhr, bis 10.06.2021, 07.00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in das Gemeindehaus am Jakobsplatz ein. Hierzu brachen sie die Hintertür auf und gelangten so in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten ... Mehr lesen »