Mühlhausen – Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw geht glimpflich aus

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend kam es gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 39 auf der Strecke zwischen Angelbachtal und Mühlhausen. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung Mühlhausen unterwegs war, setzte kurz vor einem links der Fahrbahn befindlichen Parkplatz den Blinker, um ein Abbiegen auf den Parkplatz anzukündigen. Ein hinter dem Lkw fahrender 38-jähriger Pkw-Fahrer deutete das Blinken jedoch als Aufforderung zum Überholen. Während des Überholvorgangs schwenkte der Lkw dann nach links auf den Parkplatz ein, sodass es zur Kollision mit dem parallel fahrenden Pkw kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

