Mannheim-Käfertal – Verkehrsunfall – Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Dank einer aufmerksamen Zeugin wurde am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.50 Uhr ein mutmaßlicher Fahrraddieb in der Waldparkstraße auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 41-Jährige wurde von einer Anwohnerin beobachtet, wie er sich im Innenhof des Anwesens an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte. Die unverzüglich alarmierten Polizeibeamten nahmen ... Mehr lesen »