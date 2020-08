Ludwigshafen – Tanzstück „Nouvelles Pièces Courtes“ von Star-Choreograph Philippe Decouflé im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nouvelles Pièces Courtes

Nachdem sie zunächst wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, werden die Vorstellungen des Tanzstückes Nouvelles Pièces Courtes der französischen Compagnie DCA / Philippe Decouflé nun am Freitag, 4.9. um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 5.9.2020 um 17 und um 20.30 Uhr nachgeholt.

Der französische Star-Choreograph, zuletzt 2015 mit der Produktion Contact in Ludwigshafen zu Gast, zeigt in seinen neuen kurzen Stücken eine Art „Musical“ oder „visuelle Comedy“, die sich aus kurzen und unterhaltsamen Episoden zusammensetzt. Philippe Decouflés Choreographien sind immer von Zir¬kuskunst und Pantomime beeinflusst, hinzu kommen Musik, Text und Video, die in der Ge¬samtkomposition auf der Bühne eine magische Szene nach der anderen entfalten. Dabei be¬weisen seine Tänzer vielfältige Talente: Raphael Cruz beispielsweise ist Zirkusartist, Pianist und Sänger, Violette Wanty ist Tänzerin, Sängerin und Flötistin. Und es kann auch schon mal vorkommen, dass ein Salto auf dem schmalen Klavierdeckel vollführt wird.

In Philippe Decouflés verrückter Traumreise jagt eine Idee die nächste. Bei diesem sinnlichen Kaleidoskop folgt Heiterkeit auf Melancholie, Verspieltheit auf Übermut und Ernsthaftigkeit auf Slapstick. Nicht zuletzt hat der Choreograph mit den Nouvelles Pièces Courtes seine ver-stor¬benen Eltern bedacht, und auch hier sind seine Erinnerungen von hintergründigem Witz durchdrungen, surreal und knallbunt. Eines lässt sich über das Tanzstück in jedem Fall sagen: es zielt direkt ins Herz des Publikums.

Preise 46 € / 39 € / 32 € / 25 € , Kartentelefon 0621/504 2558

© Laurent Philippe (4 MB)