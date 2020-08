Heidelberg – MLP Academics verpflichten Sa’eed Nelson!

Heideberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/yanBar) – Die MLP Academics Heidelberg haben sich auf dem Spielermarkt mit dem 22 Jahre alten US-Amerikaner Sa’eed Nelson verstärkt. Der Point Guard wird in Heidelberg seine Profikarriere starten, nachdem er vier Jahre lang an der American University in der ersten Division der NCAA auf sich aufmerksam machen konnte.„Für die Playmaker-Position haben wir uns viel Zeit gelassen, da die Wichtigkeit dieser Position in unserer Liga einfach hoch ist. Sa’eed ist ein sehr guter Verteidiger, kann selbst auf viele verschiedene Arten scoren, aber eben auch seine Mitspieler in Szene setzen. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir einen Spieler solchen Kalibers für uns begeistern konnten. Wir erwarten uns sehr viel von Sa’eed, sind aber sehr überzeugt, dass er uns helfen wird, viele Spiele zu gewinnen“, so Headcoach Branislav Ignjatovic über die Verpflichtung des in New Jersey geborenen Rookies. Sa’eed Nelson ist ein 1,88m großer Aufbauspieler, der mehrere Awards im College-Basketball einsammeln konnte. In seinem ersten Jahr bei den American Eagles wurde Nelson ins Patriot League All-Rookie Team gewählt, dank durchschnittlich 14,9 Punkten pro Spiel. Auch in den folgenden Jahren wusste Nelson stets zu überzeugen und schaffte es in den Jahren zwei und drei ins Second Team All-Patriot League und in das First Team All-Patriot League. In seinem vierten und letzten Jahr an der American University wurde Nelson zum Patriot League Player of the Year gewählt. Grund dafür waren durchschnittlich 18,5 Punkte, 5,1 Rebounds und 4,7 Assists pro Spiel. Zudem führte Nelson die Patriot League mit starken 2,8 Steals pro Spiel an. Er führte seine Mannschaft somit zum geteilten 2. Platz in seiner NCAA Conference, die durch die Corona Pandemie ebenso wie die BARMER 2. Basketball Bundesliga frühzeitig abgebrochen wurde. Für seine American Eagles scorte Nelson insgesamt 2105 Punkte in 4 Spielzeiten und führt so die All-Time Scoring Liste der Elite-Universität an. Auch Geschäftsführer Matthias Lautenschläger freut sich, die Rolle des Spielmachers nun für die neue Saison besetzt zu haben: „Mit Sa’eed haben wir einen sehr vielversprechenden Rookie für Heidelberg gewinnen können. Auf dieser sehr wichtigen Position waren wir zunächst auf der Suche nach einem erfahrenen Guard, waren aber vom Potential Sa’eeds sofort begeistert. Wir freuen uns den aktuellen ‘Player of the Year’ der Patriot League in unseren Reihen zu haben.“ Nicht mehr in Heidelberg auflaufen wird dagegen Zamal Nixon, nachdem der US-Amerikaner über eine lange Zeit nicht für ein weiteres Engagement begeistert werden konnte. Wir bedanken uns bei dem sympathischen US-Amerikaner für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm viel Erfolg für seine weitere Zukunft. Weitere Verpflichtungen sind kurz vor dem Abschluss, womit man bei den Academics zuversichtlich ist, dass zum Trainingsauftakt oder spätestens ein paar Tage darauf der Kader für die neue Spielzeit in der ProA vollständig sein wird

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail