Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal „Objekt des Monats“ ab September wieder in der Stadtbücherei

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 1. September, zieht das „Objekt des Monats“ des Erkenbert-Museums wieder in die Stadtbücherei Frankenthal. Nach dem zwischenzeitlichen „Umzug“ der Reihe auf die Website, können die Stücke wieder vor Ort besichtigt werden. Im September ist ein dekorati-ves Gefäß mit Weintrauben- und Obst-Dekor aus der Jahrhundertwende in einer Vitrine im Erdgeschoss zu sehen. Auch die Gesprächsreihe, in der Interessierte mehr zum gezeigten Objekt erfahren, wird wieder aufgenommen. Am Montag, 7. September, 16 Uhr, geben Mit-arbeiterinnen des Erkenbert-Museums in der Stadtbücherei Einblick in Geschichte und Funk-tion des Objekts und beantworten Fragen. Auch auf der Website des Erkenbert-Museums www.frankenthal.de/erkenbert-museum ist unter dem Punkt „Objekt des Monats“ ab 1. September eine ausführliche Erklärung zu finden.

Anmeldung

Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen ist für die Teilnahme am Gesprächstermin am 7. September eine Voranmeldung erforderlich unter 06233 89 535. Vor Ort muss ein Besu-cherformular ausgefüllt werden und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Sollte die Anzahl der Anmeldungen die zulässige Besucherzahl überschreiten, wird ein zweiter Ter-min am gleichen Tag angeboten.

Mehr zum „Objekt des Monats“

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in einer Vitrine im Ein-gangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.





Auf einen Blick

Ort Ausstellung „Objekt des Monats“:

Stadtbücherei Frankenthal

Welschgasse 11

67227 Frankenthal

Öffnungszeiten:

Montag 14 bis 18 Uhr

Dienstag, Donnerstag, Freitag 10 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 13 Uhr

Gespräch zum „Objekt des Monats“:

Montag, 7. September, 16 Uhr

Teilnahme kostenlos

Voranmeldung erforderlich unter 06233 89 535

Im Internet ab 1. September unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum (Menüpunkt „Ob-jekt des Monats“)