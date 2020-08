Ludwigshafen – Dreister Raubüberfall im Rathauscenter durch Jugendbande

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Am Samstag, dem 22.08.2020, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Straßenraub in der Güterhallenstraße in Worms. Die 74-jährige Geschädigte wollte gerade ihren PKW aufschließen, als der männliche Täter von hinten an die Seniorin herantrat und ihr die goldene Kette vom Hals riss. Die ältere Dame, welche sich fürchterlich erschrak ... Mehr lesen »